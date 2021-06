France 24 • 02/06/2021 à 19:24

En déplacement en Côte d'Ivoire et au Sénégal, Franck Riester, le ministre délégué en charge du Commerce extérieur et de l'Attractivité, définit les axes du "New Deal pour l'Afrique" voulu par le Président Emmanuel Macron dans une interview accordée à France 24.