France : Les chansons de Georges Brassens à l'honneur pour son 100e anniversaire

information fournie par France 24 • 22/10/2021 à 14:58

Georges Brassens aurait eu 100 ans ce vendredi 22 octobre. L'oeuvre du chanteur et auteur-compositeur a marqué toute une époque, et aujourd'hui encore, elle est enseignée dans les écoles et n'en finit pas d'inspirer la jeune génération d'artistes.