information fournie par France 24 • 03/07/2024 à 13:13

Après la fin du feuilleton des désistements, le Nouveau Front populaire et la majorité sortante s'efforcent désormais de convaincre leurs électeurs d'appliquer ce "front républicain" dans les urnes dimanche pour empêcher une majorité absolue RN et envisager une coalition sur laquelle chacun reste prudent. En attendant, Emmanuel Macron a tenu le dernier conseil des ministres avant le second tour dimanche. Les précisions de Karim Yahiaoui, journaliste à France 24.