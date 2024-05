France 24 et la réforme de l’audiovisuel public : qui sommes-nous?

information fournie par France 24 • 22/05/2024 à 16:41

En ce moment, un projet de loi visant à réformer de l’audiovisuel public agite les médias français. Nous avons souhaité profiter de cette occasion pour vous rappeler qui nous sommes. Créée en 2006, France 24 fait partie d'une entité plus large appelée France Médias Monde, avec les radios RFI et MCD. Pourquoi la chaîne a-t-elle été lancée ? Quel est notre budget ? Qui nous regarde ? Florence Villeminot et Elisabeth Allain reviennent sur la place de France 24 dans le paysage médiatique et sur la philosophie qui l'anime.