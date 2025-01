Forte hausse du chômage en France au 4è trimestre 2024 à +3,9%

information fournie par France 24 • 27/01/2025 à 23:40

Cette hausse du chômage entre le troisième et le quatrième trimestre 2024 est la plus forte remontée du chômage constatée en France en une décennie (en dehors de la crise du Covid), portant le chômage à 7,4% de la population active en décembre selon la définition du BIT. Et cette hausse est particulièrement marquée chez les personnes inscrites depuis moins de trois mois à France Travail : +2,8%, alors qu'elle n'est que de 1,1% pour celles inscrites depuis plus d'un an. La fin des contrats de travail liés aux Jeux olympiques en explique une partie mais face à l'instabilité politique en France, les entreprises jouent la prudence ; elles anticipent aussi la fin ou la baisse de certaines aides. Enfin, le contexte international n'aide pas, en particulier le retour au pouvoir de Donald Trump et son arme favorite : les guerres commerciales.