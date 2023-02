information fournie par France 24 • 16/02/2023 à 09:35

Acculé par la publication d’un audit final accablant, l’étau autour de l’avenir de Noël Le Graët, président de la Fédération française de football se resserre. Pour Sylvère-Henry Cissé, consultant en sport international, membre du conseil scientifique "Sports, Histoire et Citoyenneté" pour Paris 2024, invité de France 24, "il doit démissionner, ce n’est plus possible". Explications.