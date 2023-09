Festival du film francophone d'Angoulême : Louise Bourgoin de retour avec "Anti-Squat"

information fournie par France 24 • 04/09/2023 à 16:49

Louise Bourgoin est l'invitée de ce nouveau numéro de "À l'Affiche !". Après ses débuts remarqués de miss météo, elle a imposé ses talents d'actrice grâce à des choix audacieux. On a ainsi pu la voir à l'écran en Adèle Blanc-Sec de Luc Besson, dans "Un beau dimanche" de Nicole Garcia, et plus récemment dans la série "Hippocrate" de Thomas Lilti. Elle revient avec "Anti-Squat", un film social et engagé dans lequel elle incarne l'employée d'une entreprise, chargée d'occuper des immeubles vides pour éviter les squatteurs.