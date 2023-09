Fentanyl : la mine d’or des cartels mexicains

information fournie par France 24 • 22/09/2023 à 12:12

L’addiction au fentanyl est un raz-de-marée qui fait trembler les États-Unis. Ce dangereux opioïde de synthèse, cinquante fois plus puissant que l'héroïne, est importé du Mexique par les cartels de la drogue. Avec son arrivée, les cartels n'ont plus besoin de cultiver d'opium ni de s'appuyer sur des communautés rurales pour leur production. Le fentanyl est léger, discret, facile à produire et à transporter. Il peut se faire passer pour une pilule parfaitement inoffensive, ce qui explique le nombre élevé de décès par overdose. Les ravages de cette substance s’étendent peu à peu sur le continent américain. Le reportage de Laurence Cuvillier et Matthieu Comin nous plonge au cœur de ce narcotrafic mexicain en plein bouleversement.