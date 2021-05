Féminicides en Algérie : une lente prise de conscience

France 24 • 28/05/2021 à 12:45

"Les féminicides ne viennent pas de nulle part, c'est le résultat d'une violence sociale et institutionnelle banalisée voire encouragée et entretenue". Voici ce qu'on peut lire sur le site "Féminicides Algérie" fondé par Narimene Mouaci Bahi et Wiame Awres, notre invitée. Depuis 2019, ces deux militantes féministes recensent les assassinats de femmes par leur proche, conjoint ou ex. Le but : rendre visible ces victimes et alerter sur ce fléau trop longtemps banalisé dans une société patriarcale.