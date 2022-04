information fournie par Boursorama • 28/04/2022 à 09:50

Pétrole, gaz, cuivre, or, bois : les ressources naturelles sont au coeur des mutations futures. Comment investir sur cette thématique ? Les explications d'Arnaud du Plessis, gérant Actions Thématiques chez CPR AM et Jean-François Bay, directeur général de Quantalys.

Megatrends ! Une émission sur les grandes thématiques de long terme.