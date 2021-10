information fournie par Boursorama • 28/10/2021 à 13:52

5% aux Etats-Unis, 3% en zone euro : l'inflation fait son retour en sortie de crise sanitaire.Est-ce passager ou durable ? Quel impact aurait un surcroît d'inflation sur notre économie et notre épargne ? Débat entre Laetitia Baldeschi, responsable des études et stratégie chez CPR AM et Jean-François Bay, directeur général de Quantalys.