Au pied de la butte Montmartre, à Paris, des dizaines d'autocars déposent et collectent leur flot de touristes, stationnant en double-file ou tournant sur le boulevard. Des nuisances qui agitent aussi bien les riverains que la mairie.
Face au surtourisme, Paris veut moins de cars
