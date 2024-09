Explosions de bipeurs du Hebbollah au Liban : "C'est d'une ampleur sans précédent"

information fournie par France 24 • 18/09/2024 à 11:12

L'explosion simultanée mardi 17 septembre à travers le Liban de bipeurs utilisés par le Hezbollah a fait neuf morts et plusieurs milliers de blessés, dont de nombreux membres de la puissante formation libanaise en guerre contre Israël, selon le ministère de la Santé. Citant des responsables américains et d'autres nationalités, le New York Times a affirmé que les services secrets israéliens étaient parvenus à intercepter les bipeurs avant leur arrivée au Liban et à cacher de petites quantités d'explosifs et un détonateur à côté de la batterie. L'analyse de David Rigoulet-Roze, rédacteur en chef de la revue "Orients Stratégiques".