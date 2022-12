information fournie par France 24 • 06/12/2022 à 19:13

Mondial-2022 : le Maroc sort l’Espagne aux tirs au but et file en quarts de finale. Le Maroc est la quatrième nation africaine à se hisser en quarts de finale de la Coupe du monde après le Cameroun (1990), le Sénégal (2002) et le Ghana (2010).