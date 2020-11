Expertise Convertibles : en 2 mots !

Partenaire • 12/11/2020 à 09:39

Prudente ou opportuniste... l'expertise développée par Groupama Asset Management sur sa gamme de fonds d'obligations convertibles s'adapte, au fil des ans, à des marchés toujours plus exigeants. Jean Fauconnier et Nader Ben Younès, tous deux gérants obligations convertibles résument en quelques mots cette méthode asymétrique, appliquée sur les fonds Groupama Convertibles IC (FR0010301283) , G Fund European Convertible Bonds IC (LU0571100584) et G Fund Global Convertible Bonds NC (LU185626482).