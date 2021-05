Exil de la jeunesse algérienne: "Le prix de la désillusion"

France 24 • 11/05/2021 à 07:55

Dans la presse, ce mardi 11 mai, l'escalade de la violence entre Palestiniens et Israéliens, qui ont répliqué aux tirs de roquette du Hamas par des raids aériens sur Gaza, faisant au moins vingt morts, dont neuf enfants. Le durcissement de la répression du Hirak à l'approche des législatives du 12 juin en Algérie. L'appel à l'aide du Premier ministre du Népal, débordé par la pandémie. Et les rendez-vous hebdomadaires de deux jumeaux sur un pont au-dessus d'un fjord, entre la Norvège et la Suède.