Eurockéennes 2022 : un faux départ pour mieux repartir

information fournie par France 24 • 04/07/2022 à 16:36

Qui aurait pensé que deux petites tempêtes (de moins de dix minutes chacune) auraient le pouvoir de retarder le lancement de l'édition 2022 des Eurockéennes ? De fortes pluies et des bourrasques de vents ont eu raison de quelques arbres à travers la région, endommagé pas mal de matériel sur le site et causé quelques blessés (surtout légers). Par sécurité, les organisateurs ont préféré repousser le lancement d'un des plus grands festivals de musique de deux jours en France.