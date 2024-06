information fournie par France 24 • 21/06/2024 à 11:34

Dans la région du Tigré en Ethiopie, plus d'un million de réfugiés se trouvent toujours dans des camps et vivent dans des conditions très difficiles. Ils viennent de l'ouest et du sud du Tigré, des territoires encore occupés par les forces amhara et érythréennes. Les déplacements forcés continuent : près de 60 000 Tigréens ont encore dû quitter leur maison ces derniers mois. Reportage de notre correspondante Clotilde Hazard.