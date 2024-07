information fournie par France 24 • 04/07/2024 à 17:30

Human Rights Watch a publié mercredi 3 juillet un nouveau rapport qui revient sur les conséquences du conflit dans la région Amhara en Ethiopie. Le conflit entre les forces fédérales et la milice locale, a éclaté il y a plus d’un an après la décision du gouvernement d’intégrer les forces régionales à l’armée nationale. La correspondance à Addis Abeba de Clothilde Hazard.