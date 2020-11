Éthiopie : Abiy Ahmed réaffirme son devoir de "maintenir l'ordre"

France 24 • 27/11/2020 à 23:41

Tundu Lissu, principal opposant Tanzanien, s'exprime sur France24, depuis son exil à Bruxelles. Arrivé deuxième à la présidentielle, Il dénonce les résultats de l'élection et la victoire du président sortant : John Magufuli. Il se dit contraint à l'exil et menacé de mort. En Ethiopie, le premier ministre a consenti à une visite "par respect" aux délégations de l'union Afrique. Abiy Ahmed reste droit dans ses bottes et poursuit son offensive dans la région du Tigré. A la veille du 60 ème anniversaire de l'indépendance de la Mauritanie, retour sur cette période avec des images d'archives.