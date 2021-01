États-Unis : "Opération Warp Speed", une campagne de vaccination très... politique

France 24 • 15/01/2021 à 14:28

"Operation Warp Speed", c'est le nom d'un vaste programme mis en place par l'administration Trump pour acheminer et administrer le vaccin contre le Covid-19 à travers les États-Unis. Largement vanté pendant la campagne, et officiellement déployé en décembre, il devait permettre de vacciner 20 millions de personnes avant le 1er janvier. Mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. À cette même date, à peine 25 % de l'objectif était atteint. Que s'est-il passé ? Comment l'opération a-t-elle été victime de sa politisation ? Reportage de Matthieu Mabin et Fanny Allard.