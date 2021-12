information fournie par France 24 • 06/12/2021 à 14:11

Le "sommet pour la démocratie", une promesse de campagne du président américainJoe Biden, aura lieu les 9 et 10 décembre par visioconférence et réunira 110 pays. La Chine et la Russie ne figurent pas parmi la liste des invités. À noter, qu’un deuxième sommet en présentiel, devrait se tenir dans un an.