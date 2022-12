information fournie par France 24 • 14/12/2022 à 11:07

"Love is love": Joe Biden, qui avait depuis longtemps épousé la cause du mariage homosexuel, a signé mardi à la Maison Blanche, devant des milliers d'invités et dans une ambiance de fête, un texte protégeant l'union de personnes du même sexe dans l'ensemble des Etats-Unis.