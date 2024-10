information fournie par France 24 • 08/10/2024 à 17:03

Un an après le massacre du 7 octobre en Israël et le début de la guerre à Gaza, le monde assiste impuissant au désastre, qui s'étend désormais au Liban et menace d'embraser tout le Proche-Orient.

Ni les Etats-Unis, ni les Européens, ni le "Sud global" ne semblent en mesure d'arrêter cette escalade.