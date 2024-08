information fournie par France 24 • 27/08/2024 à 11:03

L'épidémie de Mpox ne cesse de progresser en RD Congo. Plus de 570 personnes sont décédées parmi les 16 700 cas enregistrés. Le gouvernement a annoncé un plan de riposte et espère recevoir les premières doses de vaccins cette semaine. En attendant, les équipes médicales sont submergées dans l’est du pays, épicentre de l’épidémie. Reportage de nos correspondants dans le pays, Aurélie Bazzara-Kibangula et Glody Murhabazi.