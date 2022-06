information fournie par France 24 • 28/06/2022 à 12:58

Des milliers de responsables politiques, d'experts et défenseurs de l'environnement sont rassemblés depuis lundi 27 juin à Lisbonne, à l'appel de l'ONU, pour œuvrer à la préservation de la santé fragile des océans et éviter les "effets en cascade" qui menacent l'environnement et l'humanité.