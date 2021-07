France 24 • 14/07/2021 à 23:43

A l'occasion de la visite d'état du président burundais en République démocratique du Congo, Évariste Ndayimishiye nous a accordé un entretien exclusif. Au menu des discussions avec son homologue congolais, Félix Tshisekedi, la coopération militaire mais aussi la délicate question des réfugiés de part et d'autre de la frontière.

Ecoutez-le au micro de Sonia Rolley et Clément Bonnerot pour RFI et France 24