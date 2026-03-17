Engrais, denrées alimentaires et médicaments bloqués aux portes du détroit d’Ormuz

information fournie par France 24 • 17/03/2026 à 23:16

Environ un tiers de l'engrais transporté par voie maritime dans le monde transite habituellement par le détroit d'Ormuz. Ces intrants agricoles sont produits en grande partie avec du gaz présent en grande quantité dans la région, faisant des pays du Golfe de grands producteurs. L'urée, engrais azoté le plus riche du marché, est principalement produite par l'Iran, le Qatar, Oman et l'Arabie saoudite, qui se trouvent aujourd’hui en panne de clients.

Certaines denrées alimentaires passent aussi par le détroit d’Ormuz et elles sont critiques pour les pays du Golfe qui importent jusqu'à 85% de leurs besoins alimentaires. Avec le blocage du détroit d’Ormuz, le Programme alimentaire mondial de l'ONU redoute que 45 millions de personnes se retrouvent bientôt en insécurité alimentaire. La hausse générale des prix rendrait certaines denrées inaccessibles aux pays les plus pauvres comme le Soudan, qui importe 80% de son blé et où la famine est déjà présente après trois ans de conflit.

Enfin, de nombreux produits pharmaceutiques sont également bloqués dans le détroit d’Ormuz ou par la fermeture des espaces aériens du Golfe. Dans quelques semaines, les pharmacies risquent de se retrouver en pénurie de génériques. L’Inde, première productrice mondiale, a vu le tarif des expéditions aériennes de médicaments vers l’Europe augmenter avec le prix du pétrole.