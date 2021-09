information fournie par France 24 • 21/09/2021 à 10:43

Les prix du gaz et de l'électricité sont en forte hausse en Europe, depuis le début de l'année. Une situation qui s'explique par la reprise de l'économie mondiale et une demande qui progresse beaucoup plus rapidement que l'offre. Avec des conséquences à la fois sur les consommateurs et les industriels. Décryptage dans l'Info éco.