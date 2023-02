information fournie par France 24 • 08/02/2023 à 10:51

Dans un froid glacial, les sauveteurs mènent une course contre la montre pour tenter de porter secours aux rescapés du tremblement de terre d'une magnitude de 7,8, survenu lundi 6 février à l'aube et qui a secoué le Sud-Est de la Turquie et le Nord de la Syrie voisine.