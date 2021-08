information fournie par France 24 • 31/08/2021 à 11:16

Électricité coupée, rues inondées et toits arrachés, le passage de l'#ouragan #Ida a causé des dégâts considérables en Louisiane. Au moins deux personnes sont mortes et plus d'un million de foyers sont toujours privés d'électricité ce mardi. #ÉtatsUnis