information fournie par France 24 • 22/06/2024 à 16:18

La condamnation à mort du rappeur iranien Toomaj Salehi a été annulée samedi 22 juin par la Cour suprême iranienne, selon son avocat. Tommaj Salehi était emprisonné depuis plus d'un an et demi pour son soutien au mouvement de protestation de 2022 à la suite de la mort de la jeune Mahsa Amini. Le point avec Siavosh Ghazi, correspondant de France 24 en Iran.