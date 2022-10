information fournie par France 24 • 18/10/2022 à 10:42

Dans un contexte rendu inflammable par la grève dans les raffineries, et à quelques jours des départs en vacances, les salariés du public et du privé sont appelés à cesser le travail et manifester ce mardi 18 octobre, pour une hausse des salaires et contre les réquisitions de grévistes.