information fournie par France 24 • 21/08/2023 à 13:49

La France, confrontée à l'épisode le plus chaud de l'été 2023, subit des vagues de chaleur à la fois plus fréquentes et plus intenses sous l'effet du changement climatique, tout particulièrement depuis le début du 21e siècle. Les explications de Pascal Yiou, climatologue et chercheur au LSCE.