En Bulgarie, les crises politiques ralentissent la lutte contre la pauvreté (partie 1)

information fournie par France 24 • 02/06/2023 à 14:55

La Bulgarie, pays balkanique de 6,5 millions d’habitants et le plus pauvre de l'Union européenne, reçoit des fonds structurels importants – 12 milliards d'euros pour 2021-2027, et 6,6 milliards de plan de relance immédiat. Depuis son adhésion à l'UE en 2007, le pays n'a pas réussi son rattrapage économique en raison de crises politiques multiples, d’une lutte contre la corruption incomplète et de relations complexes avec la Russie.