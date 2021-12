En 2021, pandémie de Covid ou pas, la mode s’est adaptée

information fournie par France 24 • 30/12/2021 à 17:14

C’est peu dire que l’année n’avait pas très bien commencé. La Covid-19 paralyse le système mondial de la mode, les mesures sanitaires enrayent la bonne tenue des Fashion Weeksur tous les continents, ce qui signifie, en substance, aucun défilé, ni événement. Situation de marasme? Non! Car le propre de la mode, c'est d’écouter la société, de s’adapter et de mettre en place un nouveau modèle, basé sur le recyclageles diversités et l’inclusion.