France 24 • 16/06/2021 à 10:34

On dit d'elle qu'elle est une chasseuse de tableaux. Emmanuelle Polack est historienne de l'art, spécialiste de la question de la spoliation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et consacre sa vie et son travail aux familles d'ayant droits qui tentent, 75 ans après la Shoah, de retrouver les œuvres d'art que les Nazis ont volés à leurs aînés. Entretien.