France 24 • 01/07/2020 à 15:35

Dans ce numéro 100% cinéma, Louise Dupont et Thomas Baurez reviennent sur la sortie du film "Les parfums". L'histoire d'une star déchue de l'odorat et de son chauffeur, avec Emmanuelle Devos et Grégory Montel. Egalement au programme, une histoire d'amour singulière dans "Jumbo" et "Brooklyn secret" ou la difficulté d'être transgenre dans l'Amérique de Donald Trump.