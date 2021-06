Emmanuel Macron tombe le masque : une stratégie payante ?

France 24 • 18/06/2021 à 14:34

Depuis jeudi 17 juin, les Français peuvent désormais retirer leurs masques en extérieur. Quant au couvre-feu, il sera levé le dimanche 20 juin, dix jours plus tôt que prévu. Un retour à la vie normale, comme l'a annoncé le Premier ministre Jean Castex, mercredi 16 juin. Le gouvernement va pouvoir entrer de plain-pied dans l'après-Covid, et se consacrer aux campagnes des régionales et de la présidentielle. Un pari qui paraît réussir au président Emmanuel Macron, alors que certains l'accusent de manœuvre électorale.