Émission 100 % musique avec la DJ ukrainienne Kate Zubok et l'artiste français Lewis Ofman

information fournie par France 24 • 21/03/2022 à 16:29

La DJ ukrainienne Kate Zubok vit en France depuis sept ans. Elle était sur le point d'entamer une tournée dans son pays natal quand l'invasion russe a été lancée. Elle raconte comment ce conflit l'a affecté personnellement et professionnellement. La jeune pousse électro parisienne Lewis Ofman présente son très attendu premier album, "Sonic Poems", qui sent bon le soleil et devrait être la bande son parfaite de l'été 2022. Enfin, pour finir, la star espagnole Rosalia qui révolutionne le Flamenco.