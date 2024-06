information fournie par France 24 • 13/06/2024 à 18:42

L’heure est aux accords et aux tractations avant les élections législatives anticipées. L’accord entre le Rassemblement National et Eric Ciotti met la droite au bord du gouffre pendant que la gauche tente de s’unir malgré les divisions. Du côté de Renaissance, Emmanuel Macron appelle au « rassemblement contre les extrêmes». Un choc des blocs décrypté par Bruno Jeudy de la Tribune Dimanche, Catherine tricot de la revue Regards et Carole Barjon, éditorialiste politique.