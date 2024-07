information fournie par France 24 • 04/07/2024 à 18:31

A trois jours du second tour des élections législatives anticipées et alors qu’une majorité absolue pour le Rassemblement National semble s’éloigner, le camp présidentiel espère une coalition de gouvernement allant des Républicains à la gauche, hors Insoumis, pour tenter de contrer l’extrême droite. Un tel attelage est-il possible ? Quels scénarios pour l’après second tour ?