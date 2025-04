Élections fédérales au Canada : reportage dans l'Ontario, province-clé pour remporter le scrutin

information fournie par France 24 • 28/04/2025 à 11:53

Au Canada, le duel s'annonce serré entre les libéraux et les conservateurs aux élections fédérales qui se tiennent ce lundi 28 avril. Les libéraux, menés par le Premier ministre Mark Carney, qui étaient en difficulté début janvier, caracolent désormais en tête des intentions de vote face aux conservateurs de Pierre Poilièvre, dans un contexte de guerre commerciale et de menaces d'annexion lancées par le président américain Donald Trump. Nos correspondants au Canada, François Rihouay et Joanne Profeta, se sont rendus à Peterborough, dans le sud de l’Ontario, province-clé pour remporter le scrutin.