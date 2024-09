information fournie par France 24 • 07/09/2024 à 14:25

Plus de 24 millions d'Algériens sont appelés aux urnes samedi pour un scrutin présidentiel, qui devrait voir la reconduction sans surprise du président Abdelmadjid Tebboune pour un deuxième mandat et dont le principal enjeu réside dans le taux de participation. Pour plus d'informations, Judith Grimaldi interview, Pierre Vermeren, historien, professeur d'histoire contemporaine à Paris-I et spécialiste du Maghreb.