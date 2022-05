Égypte : incarcération d'influenceuses accusées d'incitation à la débauche

information fournie par France 24 • 25/05/2022 à 15:28

Les condamnations d'influenceurs et influenceuses s'enchaînent en Égypte. Deux chanteurs viennent d'écoper d'une peine de prison d'un an et d'une amende pour une vidéo où on les voit chanter en compagnie d'une danseuse du ventre. Des femmes sont aussi lourdement condamnées, à l'instar de Hanin Hossam et Mawada el Adham, deux tiktokeuses arrêtées en 2021 et emprisonnées pour leurs contenus jugés contraires aux "bonnes moeurs". Amnesty International a choisi de se mobiliser, comme l'explique Souleimene Benghazi, chargé de campagne pour cette ONG.