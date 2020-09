France 24 • 04/09/2020 à 18:20

Cette semaine, "C'est en France" s'intéresse au rapport des Français à l'écologie. Selon une étude récente, 69% des Français sont pessimistes concernant l'avenir de la planète. Pour autant, 72% déclarent aussi s'intéresser de plus en plus aux enjeux écologiques. Une prise de conscience qui s'accompagne souvent de gestes plus vertueux au quotidien, même s'ils restent de gros progrès à faire.