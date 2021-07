E. Ferreira : "On ne peut pas utiliser le budget pour des politiques contraires aux valeurs de l'UE"

France 24 • 09/07/2021 à 17:19

Pas de fonds pour ceux qui ne respectent ni nos règles, ni nos valeurs, nous dit Elisa Ferreira, la commissaire européenne en charge de la Cohésion et des Réformes. La politique de cohésion constitue l'une des principales politiques d'investissement de l'UE et dispose du deuxième plus gros portefeuille après la Politique agricole commune, avec quelque 375 milliards d'euros pour la période 2021-2027.