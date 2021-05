Du RGPD aux repentis de la Silicon Valley : reprenez vos données en main !

France 24 • 21/05/2021 à 22:56

Happy Birthday, le RGPD ! Le 18 mai 2018, les États membres de l'Union Européenne mettait en application le règlement général sur la protection des données personnelles. Et ce, après un bras de fer façon "Catch me if you can" avec les plateformes numériques. Aujourd'hui, la régulation européenne fait tache d'huile dans une douzaine de pays, jusqu'aux États-Unis. Comment reprendre le pouvoir sur nos données ? On pose la question à Brittany Kaiser, une des lanceuses d'alerte du scandale Cambridge Analytica.