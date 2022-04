Droits humains : la position illégale de la Grèce envers les migrants, selon Human Rights Watch

information fournie par France 24 • 08/04/2022 à 14:46

Human Rights Watch a accusé, jeudi 7 avril, les autorités grecques de double standard en accueillant les réfugiés ukrainiens alors qu'elles rejettent les Afghans et autres migrants irréguliers à la frontière turque. Dans un rapport, l'organisme de défense des droits de l'Homme affirme que les forces grecques ont détenu, dépouillé et volé les effets personnels de migrants irréguliers originaires d'Afghanistan et du Moyen-Orient avant de les renvoyer du côté turc. Les précisions de la journaliste Julia Dumont, du site InfoMigrants.