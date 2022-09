Driver, il était là

information fournie par France 24 • 23/09/2022 à 14:05

Rendez-vous avec l’un des acteurs les plus emblématiques de la culture hip-hop française : Driver. Rappeur, journaliste, éditorialiste et maître de cérémonie, il est réputé pour son érudition et sa mémoire d’éléphant, qu’il met au profit de tous à travers ses podcasts "Roule avec Driver", l’émission "La récré" ou dernièrement son bouquin autobiographique "J’étais là. 30 ans au cœur du rap" (éd. Faces cachées). Retour sur son parcours riche en expériences et rencontres. Dans cet épisode, la vidéo mystère est offerte par l’humoriste Fabrice Éboué.